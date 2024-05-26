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KOI 藍染め　長折財布
商品番号 I48146843595
商品名

KOI 藍染め　長折財布
ブランド名 バギーポート
特別価格 税込 5,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地（藍染め）カラー···ブルー（ダークブルー）財布形···長財布素材···本革（牛革）■仕様開閉方法：オープン式内側：札入れ×2カードケース×10ファスナー式小銭入れ×1ポケット×1外側：ポケット×1重量：132g■サイズ幅：18.9cm×高さ：8.9cm×マチ：2.2cm※画像3枚目までが商品になります。4、5枚目の画像は使用例です。購入時価格…22000円撮影の為開封しておりますが、未使用品です。箱付きで発送致します。
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