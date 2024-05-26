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クリスチャンディオール スーツ ダブル L相当 ストライプ チャコール
商品番号 C62800784660
商品名

クリスチャンディオール スーツ ダブル L相当 ストライプ チャコール
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 6,816 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイテムChristianDiorセットアップダブルスーツ太ストライプCDロゴジャケット総裏4ボタン仮切羽肩パットありノーベントパンツツータック裾シングル○サイズA6175（L相当）ジャケット肩幅48cm身幅58cm袖丈61cm着丈80cmパンツウエスト82cm股上29cm股下78cm総丈104cm渡り幅30cm裾幅22cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態特に目立った傷や汚れはない綺麗な状態です。○カラーチャコール○素材表地ウール100％裏地キュプラ100％○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。51445
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