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商品詳細
WACKOMARIAワコマリア THEBLACKEYEPATCHブラックアイパッチ コラボLogoCAP新品購入ですが1度しか使用しなかったので出品致します。サイズ』表記サイズ：ー実寸サイズ■つば長さ：約7.0cm■高さ:約11.5cm■頭周り：約～61.0cm調節出来ます。
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