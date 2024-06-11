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dw3002 ツインペダル　スピードスターベアリング付
商品番号 Q67706811578
商品名

dw3002 ツインペダル　スピードスターベアリング付
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 12,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

dw3002のツインペダルになります。スピードスターベアリングに交換済みです。ビーターは純正ではありません。片側のチャックが外れていますがTAMAのケースに入れて発送します。#ドラム#ペダル#ドラムペダル#ツインペダル#dw3002
http://narcologia.ru/goods/recycling214614.html
http://narcologia.ru/goods/displease948731.html
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