BEMIDJI ベミジ　ウールジャケット

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BEMIDJIWOOLENMILLS(ベミジ ウーレン ミルズ)のウールジャケットです。古着屋でデッドストックで購入しました。数回着用しました。虫喰われ等ありません。ご理解ある方ぜひ。madeinusaです。ミネソタのブランドです。[BEMIDJIWOOLENMILLS]...1920年アメリカはミネソタ州ベミジーにて設立されたウール会社。ウーレンミルズ(ウール紡績工場)の名前の通りウール製品のみを作る生粋のウールメーカーです。BEMIDJIは1920年の創業以来、一貫して家族経営をしており、品質が落ちないのは外部の人間を入れないからだと言われています。今現在も自分たちのブランド名にした街[BEMIDJI]にて徹底した品質管理のもと高品質なウール製品を作り続けています。カラー···ブラウン柄・デザイン···チェック素材···ウールジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし襟···レギュラーカラー季節感···春、秋、冬アメカジバイク乗り、ツーリングにピッタシ。