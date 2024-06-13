ヘンタイワークス メッシュキャップ 美品 新品未使用

ご覧頂き有難う御座います！必ずプロフィール一度お願いいたします(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)ヘンタイワークスメッシュキャップ型崩れ無しBOX配送丁寧に梱包し発送させて頂きます。今季購入品飾りにしていたのですが出品いたします。タバコ吸いませんので匂い、変色ありません。前面のマークがブラックライトで鮮やかに反応します。手持ちにブラックライト無く、写真UPできませんがネットで画像確認済です。自宅保管ですので、あくまでも中古品となっております。神経質な方はご遠慮下さい。すり替え防止の為、購入後の返品や取引後の内容変更は出来かねます。らくらくメルカリ便で保証付きとなっておりますがごくまれに業者の方が雑な発送をされ、商品の破損する場合があります。被害を受けないよう最大限梱包はさせて頂きます。御理解ある方のみ、ご購入をお願いいたしますm(__)m



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