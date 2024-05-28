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パタゴニア Tシャツ 90s 諫早湾 希少 ヴィンテージ
商品番号 J77330232792
商品名

パタゴニア Tシャツ 90s 諫早湾 希少 ヴィンテージ
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 4,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パタゴニアTシャツbeneficialT’sMサイズ生成り諫早湾干潟保護活動Tシャツ90sパタゴニアの希少な一枚ですTシャツ同時販売されていたステッカー付き潟ガタぬかすぞ!!※ステッカーはパタゴニア製か不明です。若干色褪せがありますが年代にしては状態は良いほうです。目立った汚れやダメージはありません。気にされる方は購入を控えてください。他にも色々出品しています↓#OutdoorCollections
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