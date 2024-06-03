ボッテガヴェネタ イントレチャート ブラック 長財布 メンズ レザー 黒

●ブランドボッテガヴェネタ BOTTEGAVENETAロングウォレット イントレチャート レザー 本革 ラウンドファスナー ジップ ブラック 黒 メンズ レディース●サイズ(cm)タテ 10ヨコ 19マチ 2●色ブラック 黒●素材レザー◆状態◆特に目立つ汚れ等はなく、綺麗な状態です♪◆購入元◆ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品すべて鑑定済み商品です。【その他/注意事項】 ○自宅保管の為、畳シワはご了承下さい ○商品の厚さによっては、発送方法を急遽変更する事があります。不都合がありました、購入前にお申し出下さい。 その他にも気になる点がございましたら お気軽にコメント下さいませ。



ボッテガヴェネタ (ボッテガ・ヴェネタ) 長財布 財布 メンズ イントレ ...



ボッテガヴェネタ メンズ 財布 BOTTEGAVENETA ブランド 長財布 サイフ ...



BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ イントレチャート ラウンドファスナー ラムスキン レザー ウォレット 長財布 ジップ ブラック 黒 イタリア製 ブランド【メンズ】【中古】



ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA 長財布 メンズ レディース ラウンドファスナー イントレチャート ブラック×ブルー 639856 VCPQ7 1015 クリスマス 彼氏 夫 男性 彼女 妻 女性 財布



[ボッテガヴェネタ] 長財布 レディース メンズ レザー イントレチャート 742332 VCPP2 8425 ブラック



Bottega Veneta - ボッテガヴェネタ イントレチャート 長財布 レザー ...



中古】 BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ メンズ長財布 ラウンド ...



ボッテガヴェネタ (ボッテガ・ヴェネタ) 長財布（札入れ） 財布 メンズ ...



ボッテガヴェネタ メンズ 財布 BOTTEGAVENETA ブランド 折り財布 二つ折り財布 お札入れ レザーウォレット マキシイントレチャート MAXI INTRECCIATO 113993 VO0BI 黒 クロ BV113993VO0BI｜インポートブランドのメンズ服【サカゼン公式通販 】



ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA 財布 長財布 フラップ式長財布 ...



ボッテガ ヴェネタ / BOTTEGA VENETA イントレチャート 2つ折り長財布 ブラック レザー メンズ 財布 【中古】【purse】



Amazon | ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA 長財布 メンズ レディース ...



BOTTEGA VENETA / ボッテガヴェネタ ユニセックス 二つ折り 小銭入れ ...



ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA イントレチャート ラウンドジップ ...



BOTTEGA VENETA(ボッテガヴェネタ) / 長財布/山羊革/ブラック/コバルト ...