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ボッテガヴェネタ イントレチャート ブラック 長財布 メンズ レザー 黒
商品番号 W39651902388
商品名

ボッテガヴェネタ イントレチャート ブラック 長財布 メンズ レザー 黒
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 6,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ブランドボッテガヴェネタ　BOTTEGAVENETAロングウォレット　イントレチャート　レザー　本革　ラウンドファスナー　ジップ　ブラック　黒　メンズ　レディース●サイズ(cm)タテ　10ヨコ　19マチ　2●色ブラック　黒●素材レザー◆状態◆特に目立つ汚れ等はなく、綺麗な状態です♪◆購入元◆ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品すべて鑑定済み商品です。【その他/注意事項】　○自宅保管の為、畳シワはご了承下さい　○商品の厚さによっては、発送方法を急遽変更する事があります。不都合がありました、購入前にお申し出下さい。　その他にも気になる点がございましたら　お気軽にコメント下さいませ。
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