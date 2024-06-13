RRL インディゴデニム トラッカー キャップ

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商品詳細
ラルフローレンのRRLからのボールキャップ1993年、オリジナルのDoubleRLボールキャップにインスパイアされたフロントにカスタム刺繍を施したロゴパッチ/インディゴ染めのデニムを使用/バックパネルはメッシュ/シグネチャーのグリーンのつば裏/調節可能なバックストラップ・シーム入りのつば/シグネチャーのグリーンのつば裏・6枚パネル縫製・フロントにDoubleRLのパッチ・通気性を補うメッシュのバックパネル・スウェットバンド/調節可能なスナップ付きバックストラップ・ひさし：綿100％前パネル部分：綿100％後パネル部分：ポリエステル100％裏地前パネル部分：ポリエステル65％、綿35％装飾部分を除くインディゴ染めのデニム製キャップ！通気性のあるメッシュ。調節可能。使用は一度、ほぼ新品に近い状態です。サイズ高さ 9頭周り57〜62つば8カラー インディゴ定価13,200円
http://narcologia.ru/goods/reboot659036.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual720646.html
http://narcologia.ru/goods/message242127.html
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