USA製 DIAMONDBACK RATTLER 蛇 パイソン ベルト バックル

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知人からいただきましたが、使用する機会がございませんので、お好きな方にお譲りいたします。本物のガラガラ蛇がバックルにセットされた珍しいお品です。バックルはUSA製になります。ベルト部分は牛革とパイソンレザーが使用されていると思います。生産国は不明です。多少の使用感こそございますが、まだまだお使いいただける良好な状態です。【サイズ】バックル込みの全長106cmピンから最初の穴まで84.5cmピンから最後の穴まで99cmベルトの幅3.8cmアメリカ製レザーエキゾチックレザースネーク蛇革ヘビ革クロコダイルワニ革.