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未使用品　土屋鞄　ブライドルレザー　長財布　深緑
商品番号 F83047941132
商品名

未使用品　土屋鞄　ブライドルレザー　長財布　深緑
ブランド名 ツチヤカバン
特別価格 税込 10,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···深い緑色未使用品。内部の仕様:カードポケット12枚分小銭入れ専用箱状態良し。メンテナンス用ブラシ付き。
http://narcologia.ru/goods/approximate482120.html
http://narcologia.ru/goods/plaque1507.html
http://narcologia.ru/goods/recycling741314.html

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