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ガンゾ シェルコードバン 100周年記念長財布
商品番号 I69491608022
商品名

ガンゾ シェルコードバン 100周年記念長財布
ブランド名 ガンゾ
特別価格 税込 13,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガンゾ(GANZO)のシェルコードバン長財布です。ホーウィン社のシェルコードバンを、外装、内装の両面に使用しています。ホーウィン社100周年記念カラーのナチュラル×ブラックです。小さなシミや若干の小キズはありますのでの理解された上で購入お願い致します。袋のみ付属します。検索用ホーウィンシェルコードバンワイルドスワンズシセイ/Ciseiガンゾココマイスターホワイトハウスコックスラストクロップスシップスユナイテッドアローズビームスユハクコードバンブライドルサドルミネルバシュランケンカーフ大峡製鞄ソメスサドル土屋鞄製造所PORTER万双キプリスHERZコルボ7SENSEaniary革蛸
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