新品未使用 MIN-NANO AFFA Tee XL 白 アルスタイル Tシャツ

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カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬ご覧いただきありがとうございます2022年8月リリース ミンナノAFFA(ALSTYLEFOREVERFOREVERALSTYLE)Teeです 新品未着用品となりますカラー ホワイト サイズ XL着丈78cm 身幅61cm (平置きにて計測、多少の誤差ご容赦ください)冷暗所にて大切に保管しておりましたMIN-NANOオンラインにて購入しましたALSTYLEの終了を記念して、リスペクトの意味を込めてリリースされた限定Tシャツです独特のザラっとした肌触りが最高ですご検討よろしくお願いいたしますミンナノ TシャツMIN-NANOTシャツALSTYLEアルスタイルONAIRKYNEONAIRTシャツBOXLOGOSUPREMENIKESTUSSY