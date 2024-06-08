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エルメス 手帳 アジェンダ ヴィジョン ノート ブラック パスポートケース
商品番号 P56276545740
商品名

エルメス 手帳 アジェンダ ヴィジョン ノート ブラック パスポートケース
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスの代表的な手帳カバー！アジェンダヴィジョン！外側、内側の2角のみキズがありますが内側は汚れ、スレはありません。使用感はありますが、今後使用するに際し問題はありません。【商品状態】　☆外・表面：スレ、薄汚れ　☆外・角、フチ：1角のみ糸ほつれ、剥がれ、１角キズ　　（画像○印）　☆外・形状：やや型崩れ　☆内側：汚れ、スレなし【ブランド】　エルメス/HERMES【型番】　アジェンダヴィジョン【刻印ナンバー】　◯V刻印＋D刻印【サイズ】縦：17cmx横：10.2cm【カラー】　ブラック【素材】　レザー【生産国】　フランス【付属品】本体のみ
http://narcologia.ru/goods/cowpox238939.html
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