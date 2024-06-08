エルメス 手帳 アジェンダ ヴィジョン ノート ブラック パスポートケース

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商品詳細
エルメスの代表的な手帳カバー！アジェンダヴィジョン！外側、内側の2角のみキズがありますが内側は汚れ、スレはありません。使用感はありますが、今後使用するに際し問題はありません。【商品状態】 ☆外・表面：スレ、薄汚れ ☆外・角、フチ：1角のみ糸ほつれ、剥がれ、１角キズ （画像○印） ☆外・形状：やや型崩れ ☆内側：汚れ、スレなし【ブランド】 エルメス/HERMES【型番】 アジェンダヴィジョン【刻印ナンバー】 ◯V刻印＋D刻印【サイズ】縦：17cmx横：10.2cm【カラー】 ブラック【素材】 レザー【生産国】 フランス【付属品】本体のみ
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