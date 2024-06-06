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ルイヴィトン エピ 長財布
商品番号 Q79319629989
商品名

ルイヴィトン エピ 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,518 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クールなデザインで使いやすいです。使用感がありますが、まだ使えると思います。ファスナー部分に破れがあるので、ご注意いただきますようよろしくお願いいたします。素材···本革財布形···長財布カラー···ブラック
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