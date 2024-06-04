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美品　Paul Smith ネクタイ　ネイビー　ストライプ柄　小紋柄　ジャガード
商品番号 V37735153695
商品名

美品　Paul Smith ネクタイ　ネイビー　ストライプ柄　小紋柄　ジャガード
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#みっきーショップの一覧はこちら■ブランドPaulSmithポールスミス　ストライプ柄　ストライプ　レジメンタル　小紋柄　小紋　マルチカラー　ジャガード　花柄■素材シルク100%絹■サイズ大剣先:約9.5㎝小剣先:約4㎝※平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。着画はお断り致します。■色(カラー)ネイビー　ブルー　ライトブルー　ゴールド　イエロー　紺色　青色　水色　金色　黄色■状態　目立ったダメージはなく、まだまだご利用いただけます。※特に個人的なルールはございません。即購入、値段交渉どちらもokです！！喫煙者、ペット無し。スーツ　ネクタイ　フォーマル　セレモニー　入園式　卒園式　入学式　卒業式　オフィス　七五三　授業参観　謝恩会　会食
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