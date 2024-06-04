美品　Paul Smith ネクタイ　ネイビー　ストライプ柄　小紋柄　ジャガード

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#みっきーショップの一覧はこちら■ブランドPaulSmithポールスミス ストライプ柄 ストライプ レジメンタル 小紋柄 小紋 マルチカラー ジャガード 花柄■素材シルク100%絹■サイズ大剣先:約9.5㎝小剣先:約4㎝※平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。着画はお断り致します。■色(カラー)ネイビー ブルー ライトブルー ゴールド イエロー 紺色 青色 水色 金色 黄色■状態 目立ったダメージはなく、まだまだご利用いただけます。※特に個人的なルールはございません。即購入、値段交渉どちらもokです！！喫煙者、ペット無し。スーツ ネクタイ フォーマル セレモニー 入園式 卒園式 入学式 卒業式 オフィス 七五三 授業参観 謝恩会 会食