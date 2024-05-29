NIKE AIR JORDAN 11 RETRO LOW　27cm(US9)

NIKEAIRJORDAN11RETROLOW 27cm(US9)ナイキエアジョーダン11レトロローグレーミスト/ミッドナイトネイビー-ホワイト528895-007・使用感はありますが大きな傷はありません。・ソールの減り具合いは画像を参照してください。・クリアソール特有の黄ばみが見受けれます。・オリジナル白シューレース欠品。・専用箱はありませんので他の箱を代用させて頂きます。・製造から年数が経過しております。そのため劣化により今後ご使用の際に破損する可能性がございますのでご注意ください。バスケットボールの強豪校であるジョージタウン大学のチームカラーからサンプリングした一足！ジョーダンブランド30周年をむかえ、様々なカラーリングが発売されている。そして今度は、1982年のNCAA全米大学バスケットボールの優勝決定戦で、マイケル・ジョーダンのノースカロライナ大学の最大のライバルとして立ちはだかった、ジョージタウン大学のチームカラーをまとった一足が登場！ジョーダンブランドの中でも屈指の人気を誇る\"エアジョーダン11(AIRJORDAN11)\"のローカットモデルを採用。紺と灰の2色をつかってまとめあげ、アッパーはナイロンメッシュとパテントレザーで構築。アウトソールは涼しげなクリアタイプとなる。またインソールには30周年を意味する数字とジャンプマンがプリントで入る。2015年4月発売、日本定価20,520円モデル/シリーズ...AIRJORDANメインカラー...グレーモデル/商品名...JORDAN11



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