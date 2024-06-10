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御覧頂き有り難う御座います()商品名商品説明文質問履歴プロフィール必ず目を通して頂き同意の上、購入手続きお願い致します。購入前にまだありますか？購入出来ますか？等の在庫確認いりません。他アプリ同時出品してますので予告無く商品削除する場合有ります。気になる商品はお早めに購入お願い致します。商品の発送は少額な商品は特に簡易梱包です。個人売買ですので気になる方は購入を御遠慮下さい。出品商品と無関係の質問値下げ交渉単品売り交渉着用画像請求取り置き在庫確認お断り致します。記載済み事項に関しても返答致しません。不明な点は購入前に質問お待ちしてます。以上良いお取引が出来るよう心掛けております。宜しくお願い致します^_^#N63124#ポルトフォイユ#ミュルティプル#ダミエ#アンフィニ#札入れ#ルイヴィトン#ヴィトン#LOUISVUITTON#VUITTON製品仕様11.5x9x1.5cm(幅x高さxマチ)ダミエ・アンフィニレザー札入れライニング（素材：レザー）クレジットカード用ポケット5つ（内交差型2つ）紙幣用ポケット2つレシート用の内側ポケット2つクレジットカード用ポケットの豊富なすっきりとしたデザインの薄型の札入れです。ジャケットやパンツのポケットにも収納可能。イニシャル刻印してます。(写真3)自宅保管していた期間の方が長いですが、使用していた中古品になります。目立った傷汚れはありませんが、個人差もありますので気になる方は購入を御遠慮下さい。ルイヴィトン正規店購入です。購入証明書(写真6)は個人情報記載があるため、発送は控えさせて頂きます。カラーブラック財布形二つ折り