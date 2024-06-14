フェラガモ ベルト ダブルガンチーニ ブラック シルバー レザー

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フォロー割プロフィールご覧下さいませ。○アイテムサルヴァトーレフェラガモSalvatoreFerragamoサルバトーレフェラガモイタリア製 ダブルガンチーニ バックル ロゴ レザーユニセックス ベルトシルバーブラック刻印ヴィンテージ○サイズサイズ（相当）幅3.5全長103平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少小傷あり。問題なくお使い頂けるお品です。○カラーブラックブラウン○素材レザー○購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。