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フェラガモ ベルト ダブルガンチーニ ブラック シルバー レザー
商品番号 Y69294043325
商品名

フェラガモ ベルト ダブルガンチーニ ブラック シルバー レザー
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 6,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォロー割プロフィールご覧下さいませ。○アイテムサルヴァトーレフェラガモSalvatoreFerragamoサルバトーレフェラガモイタリア製　ダブルガンチーニ　バックル　ロゴ　レザーユニセックス　ベルトシルバーブラック刻印ヴィンテージ○サイズサイズ（相当）幅3.5全長103平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少小傷あり。問題なくお使い頂けるお品です。○カラーブラックブラウン○素材レザー○購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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