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NEW ERA 59FIFTY HOMEGAME 朝岡周 別注 サイズ8
商品番号 M53469744085
商品名

NEW ERA 59FIFTY HOMEGAME 朝岡周 別注 サイズ8
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERANewYorkYankees-WS195259FIFTYCHROMEWHT/BLUETINT【13783835】\u0026NEWERANewYorkYankees-CAPKEYHOLDERCHROMEWHT/BLUETINT【13783820】HOMEGAMETOKYOがNEWERAに別注をかけた59FIFTYコレクションこちらの商品はCAPとキーホルダーのセット商品となります。サイズ8、抽選販売にて当選しました。素材···コットンカラー···ホワイト最終値下げになります。
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