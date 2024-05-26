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3x3 バスケットボール日本代表Tシャツ
商品番号 E68357203782
商品名

3x3 バスケットボール日本代表Tシャツ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは3x3のバスケットボール日本代表のTシャツになります。とても希少な商品です。サイズはLサイズですが、少し小さめです。メーカーはナイキで、目立った汚れなどは一切ございません。多少の値下げは考えるので、コメントください。即購入可能です。ご購入よろしくお願いします。#スリーバイスリー#japan#basketball#nike#jordan
http://narcologia.ru/goods/sepulchral346232.html
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