Marine Band HOHNER ホーナー ハーモニカ G A Bb B

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商品詳細
HOHNERMarineBand1896/Gマリンバンド10ホールハーモニカHOHNER(ホーナー)/MarineBandは、歴史ある10ホールズハーモニカ。パワフルで深みのある音色は、特にブルースやロックのジャンルを演奏するアーティストに愛用されています。ブルースハープの老舗であるホーナー社のラインナップの中でも定番であるマリンバンド(MarineBand)は1896年にドイツで作られ、それが製品番号の由来となっています。その後アメリカに渡りブルースハーピストたちに愛され、世界的なベストセラーとなりました。木製ボディのマリンバンドは、洋梨(Pearwood）材によるの枯れた音色を醸し出し、心地よい演奏性と美しいサウンドを提供します。また木製特有のバネのあるパワフルなサウンドは、昔から多くのプレーヤーを虜にしています。■10ホールズハーモニカ■マリンバンドクラシック■ピアウッドボディGABbBの4本セット売りになりますm(__)m未開封で、暗所にて保存しておりました。1個あたり定価5051円です。1、2枚目の写真は同じシリーズのほかの音階のものになりますマリンバンドブルースハーモニカ
http://narcologia.ru/goods/Stanford776973.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox367739.html
http://narcologia.ru/goods/stage800197.html
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MARINEBAND 1896/20X 10ホールズハーモニカ/B
HOHNER ( ホーナー ) >MARINEBAND 1896/20X 10ホールズハーモニカ/B｜サウンドハウス
HOHNER Marine Band 1896 Classic 1896/20/X D調 ダイアトニックハーモニカ 10穴 【 ホーナー 】
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