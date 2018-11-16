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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！【商品詳細】コードバン 小銭入れ セット【色】茶色【状態】味のある傷があります【購入時期】去年の夏【その他】小銭入れはコードバンではないです！よくイオンにある革屋さんで購入しました！定価だと二つで40000万くらいです！よろしくお願いいたします！カードは１６枚収納可能です！お札入れるところは二つに分かれております！■返品等対応いたしませんので気になった点はコメントください。■基本メルカリ便での発送です。■発送は３日以内には必ず。※即日発送心がけます。■大幅な値下げ交渉お辞めください。■専用出品は１週間のみです。よろしくお願いいたしますヽ(*＾ω＾*)ノ
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http://narcologia.ru/goods/recycling600414.html
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