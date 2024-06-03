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【新品未使用】ダブルアールエル　カードケース　スウェード　本革　ロゴ型押し　茶色
商品番号 S54912844076
商品名

【新品未使用】ダブルアールエル　カードケース　スウェード　本革　ロゴ型押し　茶色
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】RRL【商品詳細】・新品未使用　付属品完備・希少品　入手困難・カードケース　名刺入れ・スウェード　本革・ブランドロゴ刻印　型押し・アメリカ製・ブラウン　ベージュ　茶色・定価25300円アメリカ製かつ上質な作りなため、触り心地がとても良いです。ほとんど出回っていないアイテムです。気になる方はお早めにどうぞ。【アイテム仕様】外側カード入れ×4内側オープンポケット×1【状態】付属品が全て付いている新品未使用の状態です！【カラー】ベージュ　茶色【デザイン】ブランドロゴ型押し　スウェード　牛革　アメリカ製【サイズ】横:10.5縦:7.5マチ:0.5＊平置きでの実測寸法となりますので若干の誤差がございます、ご了承願います。【その他】他アプリにも出品中の為売り切れ次第予告なく削除します。気になっている方はお早めに。お値下げ交渉も可能です。お気軽にコメントしてください(^^)
http://narcologia.ru/goods/cowpox780139.html
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新品未使用】ダブルアールエル カードケース スウェード 本革 ロゴ型 ...

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