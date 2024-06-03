【新品未使用】ダブルアールエル　カードケース　スウェード　本革　ロゴ型押し　茶色

【ブランド】RRL【商品詳細】・新品未使用 付属品完備・希少品 入手困難・カードケース 名刺入れ・スウェード 本革・ブランドロゴ刻印 型押し・アメリカ製・ブラウン ベージュ 茶色・定価25300円アメリカ製かつ上質な作りなため、触り心地がとても良いです。ほとんど出回っていないアイテムです。気になる方はお早めにどうぞ。【アイテム仕様】外側カード入れ×4内側オープンポケット×1【状態】付属品が全て付いている新品未使用の状態です！【カラー】ベージュ 茶色【デザイン】ブランドロゴ型押し スウェード 牛革 アメリカ製【サイズ】横:10.5縦:7.5マチ:0.5＊平置きでの実測寸法となりますので若干の誤差がございます、ご了承願います。【その他】他アプリにも出品中の為売り切れ次第予告なく削除します。気になっている方はお早めに。お値下げ交渉も可能です。お気軽にコメントしてください(^^)



新品未使用】ダブルアールエル カードケース スウェード 本革 ロゴ型 ...



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