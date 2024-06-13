u003c美品\u003eBEAMS F 新タグ ネイビー ウール スーツ サイズ46 ...

●アイテムビジネスセットアップ通年ウールbeamsfビームスエフ結婚式ビジネス●詳細・ジャケット肩パッドあり背抜きサイドベンツシングル3ボタン段返し・パンツ半裏ノータック●サイズ表記サイズ46・ジャケット肩幅41cm身幅47cm袖丈60cm着丈75cm・パンツウエスト80cm股上24cm股下73cm(7cmは裾出し可能)渡り幅25cm裾幅18cm平置き実寸。着画不可●素材ウール100%●状態A【美品レベル】＊下記基準でランクを決めております。SS【新品レベル】:使用の形跡が全くない商品S【新品同様レベル】:使用感がほぼなく、新品並みの商品A【美品レベル】:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品B【きれいめレベル】:やや使用感あり。目立ったキズや汚れがなく、問題なく着用できる商品C【ふつうレベル】:使用感あり。キズや汚れがあるが、着用には影響がない商品●カラーネイビー※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。NO:79910044



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