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テクシーワークス 安全靴 WX-0004D ブラック 黒 新品 25.0
商品番号 O52853499151
商品名

テクシーワークス 安全靴 WX-0004D ブラック 黒 新品 25.0
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,044 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用です。大切に保管しており、ほぼ未開封ですが、撮影、現品確認等で箱から出してます。発送は箱付きでさせて頂きます。らくらくメルカリ便（追跡可能、保証付き）宜しくお願い致します。安全靴　作業靴父プレゼントasicsアシックス限定仕事　職人　現場　工事　工場　ワークマンブルー　ワーキングシューズ　運送　トラック大工　塗装　配達　物流　仕分け　現場仕事おしゃれ　かっこいい　33
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