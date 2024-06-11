テクシーワークス 安全靴 WX-0004D ブラック 黒 新品 25.0

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商品詳細
新品、未使用です。大切に保管しており、ほぼ未開封ですが、撮影、現品確認等で箱から出してます。発送は箱付きでさせて頂きます。らくらくメルカリ便（追跡可能、保証付き）宜しくお願い致します。安全靴 作業靴父プレゼントasicsアシックス限定仕事 職人 現場 工事 工場 ワークマンブルー ワーキングシューズ 運送 トラック大工 塗装 配達 物流 仕分け 現場仕事おしゃれ かっこいい 33
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