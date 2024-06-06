ニューエラ　9TWENTY ボストンレッドソックス美品

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商品詳細
カラー···ベージュキャップ形···ベースボール素材···コットン今シーズンより吉田選手が加入し、注目度アップのボストンレッドソックスのキャップです。柔らかい生地で浅めのクラウン、色はカーキで女性もかぶりやすい色目です。巷に溢れるヤンキースとちょっと違いをつけたい方にピッタリです。2度程使用しましたが、室内保管で傷、汚れは無く良い状態を保っています。状態は画像にてご確認ください。発送の際は折りたたんで、ネコポスボックスにて発送します。
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