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ニューエラ　9TWENTY ボストンレッドソックス美品
商品番号 Y63700777985
商品名

ニューエラ　9TWENTY ボストンレッドソックス美品
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュキャップ形···ベースボール素材···コットン今シーズンより吉田選手が加入し、注目度アップのボストンレッドソックスのキャップです。柔らかい生地で浅めのクラウン、色はカーキで女性もかぶりやすい色目です。巷に溢れるヤンキースとちょっと違いをつけたい方にピッタリです。2度程使用しましたが、室内保管で傷、汚れは無く良い状態を保っています。状態は画像にてご確認ください。発送の際は折りたたんで、ネコポスボックスにて発送します。
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