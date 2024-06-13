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商品詳細
ネックレス SAADサード silver925ロールチェーン 長さ〜約45cm幅〜約4.5mm総重量〜約33gトップ ターコイズ メーカー不明 チェーンのみサードです シルバー特有の黒ずみ、くすみ等あります 素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください
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http://narcologia.ru/goods/interconnect493870.html
http://narcologia.ru/goods/freezer369398.html
http://narcologia.ru/goods/seamless227129.html
ネックレス☆ロールチェーン／silver925／SAAD／サード／ターコイズ ...
ネックレス☆ロールチェーン／silver925／SAAD／サード／ターコイズ ...
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SAAD サード イーグル ターコイズ ハート フェザー クロー ビーズ カスタム ネックレス シルバー系【中古】