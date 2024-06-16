PRADA バケットハット

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商品詳細
pradaバケットハット Mサイズ松屋銀座にて購入初期デザインのものなので希少ですレシートはカード情報書いてあるためお付けすることはできませんが松屋銀座で買ったというところのお写真はお送りできます。＊コピー送付可たたんだ状態で発送します。中に何かしら詰めて発送希望の方は送料上乗せにて対応させていただきます。偽物が多すぎなのですり替え防止のため返品は受け付けておりません。ご理解の上ご購入ください。高価なものなため気をつけては使っていましたが着用していたものなので汚れ等多少あります。ご不明な点がございましたらご質問ください。
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