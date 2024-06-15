TADY\u0026KING サンダーバード SV

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商品詳細
タディアンドキングのサンダーバードトップSVです。カスタムパーツとしていかがでしょうか？付属の丸カンはtadyのものではありません。オマケ程度とお考え下さい。※付属品はございません。※購入者様の一方的なご都合での返品や購入後の 質問は御遠慮下さい。 ※画像②③はレジスト公式サイトの画像です。 ④はカスタムイメージになります。※こちらの商品は単品購入の際は ネコポスにて発送させていただきます。tady\u0026kingtadytadykingTADY\u0026KINGタディアンドキングタディ＆キングゴローズ goro'sIndianjewelry材質···シルバーカラー···シルバー
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