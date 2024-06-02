GLENROYAL 英国 ROUND LONG PURSE ニューブラック

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●商品説明ラウンドロングパースラウンドジップブライドルレザー本革牛革スナップボタンフラップ付きスコットランド製造 ブラック黒色英国イギリス紳士ユニセックスレディースメンズ●ブランドGLENROYALグレンロイヤル●サイズ高さ10cm 横18cm 奥行き2cm ※平置きでの計測です。素人寸法ですので多少の誤差はご了承下さい。●状態中古品程度の多少の使用感は御座いますがその他、目立った痛みやキズはない美品状態です。●カラーニューブラック●素材ブライドルレザー●コメント丸みのある形状とフラップ＆スナップボタンが表に出ることでブライドルレザーが醸し出す渋く大人カッコいい一面のみならず、上品で可愛らしさの魅力のある2面性を兼ね揃えております。「ラウンドロングパース」は長年男女問わず愛される人気のロングセラーモデルになります。●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。【その他】 ※商品によっては小さく梱包をする事もあるため折シワ等入る事が御座います、予めご了承下さい。※1点1点細かくチェックしておりますが、細かな痛みや傷等の見落としがある可能性も御座います。※本商品は中古品となりますので、ご理解のある方のご購入お願い致します。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。