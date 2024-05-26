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LOUIS VUITTON バーグシャンゼリゼ　メンズリング
商品番号 V82264326236
商品名

LOUIS VUITTON バーグシャンゼリゼ　メンズリング
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONバーグシャンゼリゼメンズリングです。サイズ19号数年前に購入。何回か使用で小さい傷や擦れはあります。よろしくお願い致します。#LOUISVUITTON#LOUISVUITTONリング
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