ナイジェルケーボン ライブロ　メカニックキャップ

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【ナイジェルケーボンメカニックキャップコットンリップストップ】第二次大戦中に米国空軍のフライトクルー及びメカニックが着用強いた機能的な6パネルキャップがインスピレーション源である、ライブロの定番アイテム。機体の離着陸を安全に行うために日差しから目を守る必要があることから、所謂ベースボールキャップよりも長いツバ。6パネル、スナップバック。素材はコットンリップストップ。定価:6,600円サイズ:F(内周約55.5cm～約60cm)COLOR：Armyメカニックキャップもほぼ使用していない為、合わせて出品致します。なお、今回の出品は中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。素材···コットン