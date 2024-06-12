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プレイアーツ改 ファイナルファンタジーVII リメイク No.1 クラウド
商品番号 C35304946794
商品名

プレイアーツ改 ファイナルファンタジーVII リメイク No.1 クラウド
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらはプレイアーツ改のクラウドのフィギュアになります。こちらはテープも剥がさず、開封せずに箱に入れたままで暗所保管しておりました。ただ多少外箱のスレ等ございます。プレイアーツ改ファイナルファンタジーVIIリメイクNo.1クラウド・ストライフスクウェア・エニックスファイナルファンタジーVII『ファイナルファンタジー』シリーズクラウド・ストライフプレイアーツ改ファイナルファンタジーVIIリメイクNo_1クラウド・ストライフ人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジー
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