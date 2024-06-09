31cm　NIKE ナイキ　KYRIE 5 チャイニーズニューイヤー

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■型番：AO2919-010■サイズ：31cm■カラー：\"CHINESENEWYEAR\"BLACK/BLACK-SUMMITWHITE※モニター設定等により、実際の色味と異なって見える場合がございます。中に多少の毛玉が見受けられます。多少の使用感はありますが、まだまだご着用いただけると思います。あくまで中古品ですので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。【80-316/230112】/0726#NIKE#ナイキ#スニーカー#カイリー