新品 モンブラン カード入れ カードケース 箱付き ラッピングOK ♪

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商品詳細
【本物】新品MONTBLANCモンブランカード入れカードケース箱付きラッピングOKプレゼントに♪【新品・未使用品】箱付きラッピングOK♪ブラック（黒）レザーサイズ：約Ｗ8×Ｈ10ｃｍ直営店購入品・もちろん本物です。【付属品】箱、布袋付き
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