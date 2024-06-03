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新品 モンブラン カード入れ カードケース 箱付き ラッピングOK ♪
商品番号 V65356651196
商品名

新品 モンブラン カード入れ カードケース 箱付き ラッピングOK ♪
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 6,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【本物】新品MONTBLANCモンブランカード入れカードケース箱付きラッピングOKプレゼントに♪【新品・未使用品】箱付きラッピングOK♪ブラック（黒）レザーサイズ：約Ｗ8×Ｈ10ｃｍ直営店購入品・もちろん本物です。【付属品】箱、布袋付き
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