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Porter ポーター フリースタイル ウォレット 二つ折り財布 縦型 ブラウン
商品番号 M78212988755
商品名

Porter ポーター フリースタイル ウォレット 二つ折り財布 縦型 ブラウン
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️⭐️24時間以内に匿名配送⭐️⭐️porterの二つ折り縦型財布、カラーはブラウンです。何年か前に購入し数回しか使用してません。しまっておいたので経年劣化で少し剥がれがあります。(3枚目写真)角は擦れ剥がれが殆どなく、中も目立った傷、汚れはありません。マジックテープの効きも良好です。●商品説明サイズ:本体：約W100×H130×D20（mm）ウォレットコード：長さ約620（mm）×幅約9（mm）●その他、注意事項：中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。※即購入OKです。財布形···二つ折りカラー···ブラウン、茶柄・デザイン···無地
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