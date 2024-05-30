オールドロエベ　エンリケロエベナッペ　コインケース　未使用

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LOEWEの３代目エンリケロエベナッペのコインケースです。現在は製造されていないヴィンテージものですので入手困難かと思われます。サイズ（約）8×7.5×1とても柔らかく上質な革です。コンパクトでスマホ決済などがメインの方など便利にお使いいただけると思います。付属品は画像にあるものが全てです。箱に少し傷みがあります。出品前に検品をし、できるだけ詳細な説明を心掛けておりますが素人検品・長期自宅保管の為、未使用品ですが汚れなど見落としがある場合がございます。ご理解いただける方にお願いいたします。気になる点や画像追加などコメント欄でお問い合わせください。