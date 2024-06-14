コンバース×L.L.Bean ALL STAR　77230327-04S

(商品名)CONVERSE×L.L.BeanALLSTAR100HI1SD176コンバース エルエルビーン コラボオールスターハイカット スニーカー●サイズ：26cm●カラー：STONGRAY●状態：新品未使用品箱あり タグつき*コメントなしで即購入していただいて構いません*値下げ交渉はお受けできません*価格は都度見直しますのでご希望の価格になりましたらご購入ください*お使いのモニター、携帯、スマホ等の環境により画像の色味等の見え方が実際の商品と異なる可能性がございます



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