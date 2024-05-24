ヴェルサーチジーンズクチュール　②バロック柄 長財布

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バロック柄とロゴが印象的なデザインの長財布。ゴールドのバックル飾りがアクセントになっています。カードポケットが充実していて収納力があり、開閉しやすいラウンドファスナーなので、とても機能的なお財布です。サイズ：幅20cm高さ10cm厚み2cm素材：ポリエステル、ポリウレタン付属品：専用箱、タグ【バロック柄の配置がお財布ごとに微妙に異なります。画像の写真は、実際にお送りする実物の写真ですので、お好きな柄でお選びください】★未使用・新品★#pupuさんのお財布#pupuさんのヴェルサーチ