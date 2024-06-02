ニューエラ キャップ

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試着のみの為、状態は良く、凄く綺麗で、まだまだ使用可能です。男女兼用フリーサイズあくまで中古品の為、完璧をお求めの神経質な方は購入お控えください。素人検品ですので、見落としがある可能性があります。ご了承ください。是非ご購入の検討よろしくお願いします！