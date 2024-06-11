＊NEW＊トルコ製 手彫りシルバー925リング

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トルコ東部のエルズルムの工房で作られたシルバーリングです。こちらは彫刻刀の様な専用の道具で職人さんがひと彫りひと彫り作り上げたハンドメイドとなります。トップのモチーフは『FlowerofLife』と呼ばれ、ルーミと呼ばれる「植物で永遠をあらわす」モチーフが、トップだけでなく側面にも丁寧に施されている繊細であり上品な印象のリングです。【素材】 925シルバー【サイズ】モチーフ部分 縦約1.5cm、横約1.5cmリングサイズ 23号#トルコ#トルコ雑貨#シルバー#リング#指輪#手彫り#メンズリング#人生の花#