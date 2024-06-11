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ポールスミス 長財布 ジップストローグレイン マルチストライプ ネイビー レザー
商品番号 J46208475875
商品名

ポールスミス 長財布 ジップストローグレイン マルチストライプ ネイビー レザー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】■アイテムPaulSmith　ポールスミス　長財布　ロングウォレット　ジップストローグレイン　ラウンドジップ　ラウンドファスナー　マルチストライプ　ロゴ刻印　男女兼用　ユニセックス■サイズ実寸横幅19.5cm縦幅10cm厚さ2.5cm※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。カード入れ×12小銭入れ×1札入れ×2■素材　本革　リアルレザー■色　ネイビー　紺色■状態リユース品特有の使用感がありますが、使用に問題ございません。※古着ですので汚れや傷など見落としがある場合もございます。神経質な方のご購入はお控えください。※大手リサイクルショップより購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。【ご案内】男性向け、女性向けだけでなく、ユニセックスなものもございますので、是非ご覧ください！フォローよろしくお願いいたします❇️#まめもの古着☑️簡易包装にて、ご購入から1～2日で発送させて頂きます。☑️全品送料無料◎☑️リサイクルダンボールを使用する場合がございます。即購入大歓迎です◎管理番号:0706-0810-2735-699-R
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