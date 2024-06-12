『ガチャガチャ信号機アレンジ』☆ミニチュア灯器コレクションをアレンジして本物と同じ動作をする様にしました。☆ネジ止め式に改造しましたので電池交換可能です！※写真10枚目☆傷や汚れはありません✩.*■□◆□【追加機能】■□◆□☆暗くなると黄色点滅か赤点滅を行います！※本物の信号機と同じ動作！☆本体裏のボタンでモードチェンジ！■□◆□■□◆□■□◆□■□✄┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿『注意点』☆特にありません。✄┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿『その他の情報』☆電源交換時は市販のボタン電池[LR41]で交換可能です！☆写真の『信号機本体』『チェーン』『新品のボタン電池(バルク品)』『説明書』をお売り致します。✄┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄『実際の動作』【切り替え時2回フラッシュ】《ノーマルモード》◎電源ON◎1秒間全点灯◎1秒間全消灯①15秒間青点灯②3秒間黄点灯③10秒間赤と矢印点灯④3秒間黄点灯⑤15秒間赤点灯※その後①に戻り無限ループ《夜間点滅モード❶》【切り替え時4回フラッシュ】◉動作はノーマルと同じ◎暗くなると黄点滅《夜間点滅モード❷》【切り替え時6回フラッシュ】◉動作はノーマルと同じ◎暗くなると赤点滅✄┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿#日本信号#信号機ガチャガチャ#ミニチュア灯器コレクション#ミニチュア#信号機#指示信号機



指示信号機 ガチャ アレンジ《+CDS》 | visualai.io



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