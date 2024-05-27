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未使用　SiM シム ニューエラ ロゴキャップ
商品番号 A65937351067
商品名

未使用　SiM シム ニューエラ ロゴキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。数年前購入し、着用せずに部屋に飾っておりました。状態は確認しまして特に問題ないかと思いますが、あくまで一度人の手に渡った物なので神経質な方はご購入をお控え下さい。
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