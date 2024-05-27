未使用　SiM シム ニューエラ ロゴキャップ

ご覧いただきありがとうございます。数年前購入し、着用せずに部屋に飾っておりました。状態は確認しまして特に問題ないかと思いますが、あくまで一度人の手に渡った物なので神経質な方はご購入をお控え下さい。



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