エンリケロエベナップ 名刺·カード入れ

【￥7900→7500】◎エンリケロエベナップENRIQUELOEWEKNAPPE名刺·カード入れ·札入れ？です。◎多分スペインの土産として頂き少し使用後長期間自宅保管しておりましたので少しのスレ傷くすみ角スレ有ります(画像参照)。◎手触りは柔らかく手に馴染むような革の様な感じです。◎色は黒系(画像と若干色合いが違うかもしれないです。)ご了承頂ける方のみ購入願います。◎箱の付属はないです。以上の点をご了承頂ける方のみは画像確認後判断し購入願います。完璧や細かな点が気に成る方は購入をお控え下さい。



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