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- コルネット 日本管楽器株式会社 東京 と刻印があります
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商品詳細
種類...コルネット 博物館向き。抜き差し管すべて固着しております第2バルブ固着しておりますこのままでは演奏不可能です。刻印が全て漢字で書かれていますので戦時中かそれに近いものと思われます。チューニング管に飾り彫刻がなされていますので特別仕様なのかもしれません。いずれにしても貴重な資料と言えるものでしょう。付属のマウスピースは使用可能です。こちらだけでも、価値があります
http://narcologia.ru/goods/Sydney43849.html
http://narcologia.ru/goods/smear291704.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical72301.html
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