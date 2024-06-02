ノースフェイス メッシュキャップ

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プロフ一読後、納得の上お買い求めください。横取りOK、早い者勝ちのシステムでやってます。カラーニュートープサイズF(56～59cm)前パネル以外をメッシュ素材で仕上げた、高通気ストレッチキャップです。生地には撥水加工を施し、多少の雨に対応。短めのツバでコンパクトに携行でき、軽量で無駄を省いたミニマルなスタイルが特徴です。●メーカー品番：NN01981●Fabric本体：APEXAerobicSuperLight（ナイロン90％、ポリウレタン10％）後面：NylonMesh（ナイロン100％）●寸法：つば長さ（正面）：4.2cm#アークテリクス#ソフトシェルパンツ#フォックスファイヤー#コールマン#マムート#プリムス#ミレー#パイネ#マウンテンイクイップメント#グレゴリー#ホグロフス#カブー#ペツル#パタゴニア#モンベル#マーモット#SOTO#ソト#マジックマウンテン#スノーピーク#コロンビア#ミステリーランチ#マウンテンハードウェア#ゴールドウイン#ザ・ノース・フェイス#サロモン#ブラックダイヤモンド#カリマー#エクスペド#ヘリーハンセン#オスプレー#キーン#KEEN#チャムス#マイルストーン#milestoneoriginalCap#MSC-017#リッジマウンテンギア#山と道#トレイルランニング#TNFRMeshCap素材...ナイロン素材...ナイロン