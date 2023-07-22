【入手困難】AEROジップ期 1960~80's ビンテージ バラクータ

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ジャケット)裄丈 86着丈63.5バスト98ウェスト84※単位はcmです※※採寸方法は以下の通りです※裄丈←台襟のまん中から肩山を通って袖先まで着丈←ハンガーに吊るして台襟の中心から裾下バスト←平置きにして脇の付け根から付け根までの直線ウェスト←平置きにして一番細いところの直線素材)表地ポリエステル67%コットン33%色柄)ナチュラル無地形)スイングトップハリントンジャケット着用回数)0シーズン商品詳細)①GはゴルフのG説ミラー兄弟は大のゴルフ好きで、趣味のゴルフに適したウェアとして英国陸軍ジャンパーを参考にG9を開発。名称はゴルフの「G」に由来するとされている。②スコットランドの名家がフレイザータータンのルーツG9のタータン裏地は、第二次世界大戦で活躍し、英国の英雄となったラヴァト卿の一族のもの。G9に強力なアイコンを求める兄弟の依頼で使用が許可された。エルヴィス・プレスリー、フランク・シナトラ、ダニエル・クレイグ、ジェイソン・ステイサム高倉健等、名だたる有名人が着用していたマスターピースな普遍モデル。フロントAeroジップ。Optiより古い仕様でおそらく年代的には70's。更に、ダブルジッパーに変化する前のシングルジップ。その為大変貴重なお品。ネット市場を見てもダブルジッパーが殆どです。若く見積もっても60~75'sくらいの逸品ではないでしょうか。襟汚れもほとんどなく良好なコンディション#返品、交換は承っておりません##ラルディーニ#ユナイテッドアローズ#バーニーズニューヨーク#ビームス#シップス#トゥモローランド#ユニクロ#ストラスブルゴ#VAN#ラルフローレン#Jプレス#ブルックスブラザーズ#アメカジ#IVYファッション#IVYスタイル#アイビー#アイビーリーグ#スティーブンマックイーン#石津謙介#アメカジ#ハリントンジャケット#バラクータ#スイングトップ#ビンテージバラクータ等綺麗目なイタリア服・アイビーファッション好きの方へ！カラー...ベージュジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし