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yantor ヤントル　セットアップ　ダブルジャケット　ワイドパンツ
商品番号 M65196382999
商品名

yantor ヤントル　セットアップ　ダブルジャケット　ワイドパンツ
ブランド名 ヤントル
特別価格 税込 13,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

yantorヤントル　セットアップ　ダブルジャケット　ワイドパンツダークネイビージャケット　Mサイズ目立ったキズ・ヨゴレなく状態も比較的良好です。パンツ　Lサイズ着用に気になる程では無いと思いますがウエスト周りに多少毛玉があります。（写真6枚目参照）その他キズやヨゴレはありません。セットアップでの販売となります。171cmで着用しておりました。そこまで大きく落とさない肩・細めのラペルに対して長めの着丈とボリュームのあるパンツ。面白さと気品も兼ね備えたセットアップだと思います。oviestudioEdwinaHorlETHOSENSeverlastingsproutffiXXedhouseoftheveryisland'smercipapierMyBeautifulLandletPhablicxKazuisangaitheBangbySakakibishool
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